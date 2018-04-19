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苏西洛与维兰多举行闭门会晤

维兰多也将拜会其他政党领袖

【雅加达罗盘报新闻网4月18日讯】民主党（PD）至今还没有表态是否在2019年总统选举将支持佐科威，或将与其他政党成立所谓的第三股轴心政治联盟之际，周三(4月18)政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)与民主党总主席苏西洛在雅京苏西洛私邸举行闭门会议，就特别引人注目。

此外，即使获得大印尼行动党（Gerindra）的推举为2019年总统候选人，然而总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)却迟迟不表态是否再次参选2019年总统选举与佐科威决一雌雄。

之所以举棋不定或犹豫不决，主要是大印尼行动党自己不能达到参选总统的门槛，必须与其他政党联盟，才有资格推举正副总统候选人，而最有可能加盟的就是公正福利党 （PKS），但是PKS又开始与帕拉波沃讨价还价，其中是若要PKS支持，副总统候选人必须来自PKS. 据报道大印尼行动党目前还在与PKS进行谈判。

也有不经证实的报道称，佐科威阵营甚至也邀请帕拉波沃加入联盟，为2019年总统选举佐科威的副总统搭档，但是立即被大印尼行动党否认。政治原本就是一种玩弄可能性的艺术。

维兰多拜会苏西洛后向传媒表示，他还将拜会其他政党领袖，包括斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂（Megawati）和帕拉波沃。