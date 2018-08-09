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苏西洛与帕拉波沃达成7项重要协议

【本报雅京新闻】周三（8月8日），民主党中央理事会总主席苏西洛（SBY）和有意参加2019年总统选举大印尼行动党(Gerinda)总主席帕拉波沃苏比安多(Prabowo Subianto)再次举行会晤并已达成7项重要协议。

民主党中央理事会副秘书长Andi Arief，周三（8/8）在雅京向传媒解释说，苏西洛与帕拉波沃进行闭门会议，双方基本上已达成7项重要共识，其中内容如：

苏西洛建议正副总统候选人必须准时到普委会报名登记，注册参选2019年正副总统选举，向全国人民展示由大印尼行动党主席帕拉波沃领导的联盟候选人是遵守国家法律的一组候选人，因此希望获得获得民众的支持。

曾经是我第六任总统苏西洛班邦尤多约诺和帕拉波沃在会议上并没有讨论有关副总统人选或何时公布副总统人选名单，而是全权由帕拉波沃做决定，因为副总统和总统同样承担领导国家的重任。虽然正副总统是通过选举由人民选出来的国家领导人，然而根据宪法规定，执行国家任务是总统，而副总统是协助总统执行国家任务，但是副总统绝对不是象征性的备胎。

苏西洛感到欣慰帕拉波沃已经有明确的使命和愿景，执政纲领。苏西洛相信帕拉波沃能与副总统共同执行国家任务。

关于联盟政党事宜，苏西洛表示将由帕拉波沃决定。然而最重要还是与全国人民建立联盟关系。

会议上，苏西洛与帕拉波沃没有讨论有关若赢得选举后的内阁成员分配席位问题，而将由获胜总统帕拉波沃决定。

有关竞选分配工作，苏西洛将亲自带领全体民主党干部全力以赴协助帕拉波沃竞选团队进行竞选活动。

苏西洛强调，呼吁全民耐心等待，帕拉波沃很快就会宣布副总统人选，相信帕拉波沃能筛选一位最优秀的搭档为2019年正副总统选举候选人。