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苏西洛与帕拉波沃会谈两个小时 最终双方仍未能达成联盟协议

【点滴新闻网雅加达7月25日讯】民众期待已久并成为诸多媒体焦点的苏西洛-帕拉波沃会，终于在周二（24日）落下帷幕。曲终人散，会议结束后一同举行记者招待会，除了针对目前国家面对的经济问题，提出一些意见和见解，两位政党重量级领导人对2019年总统大选是否建立联盟共同推举一组正副总统候选人的议题并没有明确的表态，明显民主党与大印尼行动党双方仍未能达成联盟协议。但是两位政党领导人承诺将在互尊互信的基础上继续由各方谈判小组继续磋商，寻找共同点，求同化异，冀最终达成政治协议。

民主党中央理事会主管宣传和法律援助事业部主任Ferdinand Hutahaean，周三（25日）在雅京向传媒揭露，原则上民主党赞同由大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃出征，为2019年大选总统候选人，而副总统人选将与其他可能加入联盟的政党将继续磋商和协调。政治就是一门妥协的艺术，他如是说。

众所周知，民主党大力推举苏西洛公子阿古斯（AHY）为帕拉波沃搭档，成为2019年副总统候选人，帕拉波沃也说”为什么不呢”？（why not）。然而，公正福利党（PKS）也觊觎副总统人选的提名，并已明确表示支持帕拉波沃的底线是PKS必须获得副总统提名，副总统提名成为兵家必争之地。迄今没有明确表态并仍希望能左右逢源的国民使命党（PAN）尚处于观望态度，大家都在等待先让对方亮底牌。

大印尼行动党也沉思熟虑选择AHY能否为位帕拉波沃搭档有加分因素。大家各有如意算盘，看来合纵连横组建政治联盟并非一蹴而就。

想必当时蜀国大军师诸葛亮孔明与孙吴周瑜制定联吴抗曹政策也并不是一拍即合，而立即行动。必须经过深思谋略，运筹帷幄并策无遗算，才能在赤壁之战中取得胜利。