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苏玛尔诺作出回应钟万学严厉批评

有关在火车上举行会议

【雅加达06日讯】雅京代理省长，索尼·苏玛尔诺（Soni Sumarsono）与所有地区组合工作单位(SKPD)主席将在旅行火车上举行会议的计划，受到钟万学严厉的批评。

苏玛尔诺坚称其实在旅行火车上举行会议并没有违反任何规定，只不过希望2017年初能够找一个新的气氛，新一个的动力继续为人民服务。

“好像这样的会议方法，主要是使用假期时间来工作，不是用工作时间来度假，所以这两句话的用法是不能扭转的，请别搞错。” 苏玛尔诺周五（1月6日）在雅加达如此说。

此外，苏玛尔诺还强调这个会议并不用地方收支预算(APBD)开销的乃是每一个参加者必须要从他们自己口袋付七百万盾的。

“这一次的会议是不用地方收支预算的开销，因为这次会议本身就是在假期期间。”他如此解释。

他们的计划除前往日惹期间在火车上举行会议之外，一达到目的雅京省政府团体还有一个任务那就是为旅游文化的发展而与日惹省政府讨论。

“我们有两个主要的任务就是与日惹政府建立沟通，一起享用旅行套餐。另外一个目的就是把爪哇与巴达维文化规划一起在同一个旅行套餐里面。” 苏玛尔诺表示。

然后，苏玛尔诺补充解释此行程能给所有的地区组合工作单位提供启示，使他们能把今年所有的计划进行实现。

“我们只希望能够与其他地区有一个比较，也能给我们一个激励。那就是我们的目的。”他称。