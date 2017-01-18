Wednesday, January 18th, 2017 | Posted by

苏玛娃蒂宣布支持钟万学 – 查罗特

图为苏玛娃蒂(Sukmawati Soekarnoputri)周三（1月18日）在雅京中区门腾拜访连旺屋并会见钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）。

图为苏玛娃蒂(Sukmawati Soekarnoputri)周三（1月18日）在雅京中区门腾拜访连旺屋并会见钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）。

 

【雅加达TRIBUN新闻网18日讯】我国第一任总统苏加诺之女苏玛娃蒂苏加诺普特里(Sukmawati Soekarnoputri) 周三（118日）来到Ahok-Djarot连旺屋（Rumah Lembang）竞选总部并正式宣布支持现任雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）为2017年雅京特区省长副省长。

事实已证明，不仅是来自斗争民主党（PDI-P）总主席美佳娃蒂（Megawati Soekarnoputri）的支持，钟万学-查罗特也获得苏加诺家属大部分成员的大力支持。

苏玛娃蒂在Ahok-Djarot连旺屋竞选总部时，不仅以行动表示支持钟万学 – 查罗特为雅京特区省长副省长候选人，苏玛娃蒂也与其他钟万学 – 查罗特支持打成一片，并表示查罗特是苏加诺家族的好朋友。

查罗特是我们的好朋友，每次我到勿里达已故父亲苏加诺陵墓谒陵时，查罗特都会陪伴我。 ” 苏玛娃蒂周三（118日）在雅京中区门腾拜访连旺屋时如是说道。

苏玛娃蒂很感谢查罗特，并希望查罗特能够继续为国家民族和社会大众的利益奋斗。

此外，这位身穿黑色上衣搭配图案围巾的苏玛娃蒂女士希望钟万学和查罗特赢得即将于二月份投票的雅京特区地方首长选举。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173326

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