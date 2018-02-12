Monday, February 12th, 2018 | Posted by

苏横发生交通事故
旅游巴士司机或成为肇事者嫌疑犯

交通警察大队队长罗伊克（Royke Lumowa）

交通警察大队队长罗伊克（Royke Lumowa）

【万隆安达拉新闻网211日讯】西爪哇省苏横县旅游巴士发生严重的交通事故。交通警察大队队长罗伊克（Royke Lumowa）表示，Premium Passion旅游巴士司机或成为这起事故的嫌疑人，事故目前已导致27名死亡，全部遇难者昨日已在雅京东区Ciputat一所公墓全部安葬。

因为旅游巴士司机疏忽导致27人死亡，巴士司机或成为这起事故的嫌疑人。”罗伊克周日（211日）在巴士事故地点如是说道。

罗伊克表示，由于司机疏忽导致的违规事件之一，但只有通过收集证据和对现场证人进行审查和深入研究后才能确定这起事故的嫌疑人。

据罗伊克说，不仅是司机，还可以指定Premium Passion旅游巴士的管理人员作为嫌疑人。从巴士司机那里获悉的信息，巴士司机声称还未出发到万隆之前，他抱怨旅游车制动煞车系统出现了问题。罗伊克继续说，根据声明，旅游巴士司机和巴士管理人员可能因疏忽而被指定为嫌疑人。

他说：“那么我们会作更深入地分析，需要等一两天的调查结果才能作出决定。”罗伊克如是说道。

 

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