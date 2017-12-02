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苏哈机场列车取消运作 一些乘客深表失望

【雅加达TRIBUN新闻网12月01日讯】雅加达苏加诺哈达（Soekarno Hatta 简称苏哈）机场列车的操作信息一直都扑朔迷离使得一些乘客感到失望。

机场火车乘客之一的哈扎尔说，他对机场列车运行的延误感到非常失望。因为哈扎尔得到了机场列车将于周五（12月1日）开通运营的信息。

“我感到非常失望，我所得到的信息机场列车已经促销运营，但事实上完全还没有运营。”哈扎尔周五（12月1日）在雅京中区新苏迪曼车站对记者如是说道。

哈扎尔越来越感到失望，因为关于延误机场列车运作的资料并没有广泛的宣传。“这是怎么回事，信息不清楚，部长已经说了今天就要运作了。”哈扎尔说完急忙乘出租车离开新苏迪曼站。

根据新苏迪曼车站项目安全官员的信息 Ical说，超过6位乘客询问了机场列车的运行情况。从早上起，已经有人来这里问机场列车是否在运营。然而，Ical 只能通知乘客机场列车暂时不能运行，可能要道这个十二月的周末才能开始运行。

据悉，机场列车计划于周五（12月1日）落成启用，但机场列车运营时间还要等待国有企业部（BUMN）和交通部的决定。