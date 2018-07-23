Monday, July 23rd, 2018 | Posted by

苏哈多家属成员将全力以赴参与工作党竞选活动

【点滴新闻网雅加达721日讯】我国第二任总统苏哈多家属成员将全力以赴参与工作党（Partai Berkarya2019年竞选活动。工作党由苏哈多满男多米苏哈多（Tommy Soeharto）和苏哈多长女Siti Hardiyanti Hastuti/ Tutut建立，试图卷土重来振兴苏哈多家族的昔日权威。

我直接和他们见过面，尤其是TututMamiekSigit。我感到很高兴，因为苏哈多全体家属成员都支持工作党的政治活动。”工作党秘书长亦是原从业党干部普利尤布迪山多梭（Priyo Budi Santoso）周六（721日）对记者如是说道。

苏哈托所有之女的加入都标有一张照片。TututSigit HarjojudantoBambang TrihatmodjoSiti Hediati HarijadiTitiek)TommySiti Hutami Endang AdiningsihMamiek）排队，每手牌都打出 ’7′ 的标记。七是作为选举参与者的工作序列号。

这已经推翻了一些人怀疑Cendana家族内部曾经龙争虎斗，如今是否团结的质疑。擯riyo如是说。

在多米正式成为工作党总主席后，Titiek首先决定退出从业党（Golkar）加入工作党，现在担任工作党咨询委员会主席。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220655

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