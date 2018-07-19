Thursday, July 19th, 2018 | Posted by

苏北Labuanbatu县长
遭肃贪会就地缉犯后被PDIP开除党籍

苏北Labuanbatu县长Pangonal Harahap

苏北Labuanbatu县长Pangonal Harahap

【独立报新闻网雅加达718日讯】苏北Labuhanbatu县长Pangonal Harahap遭肃贪会（KPK）就地缉犯（OTT）后被斗争民主党（PDIP）开除党籍。

我们立即开除Pangonal Harahap的党籍，这是我们清廉的一贯承诺。”苏北斗争民主党中央理事会（DPD PDIP）秘书 苏达尔多（Sutarto）周三（718日）在苏北如是说。

苏达尔多补充说，他还要求DPP PDIP 更换Pangonal继任者担任DPC PDIP Labuhanbatu主席。由于未来的政治议程所以急需要有继承者。

据报道，肃贪会特遣部队于周二（717日）在苏北Labuhanbatu进行就地缉犯。在就地缉犯行动中，肃贪会逮捕了Pangonal和另外四名嫌疑人。

Pangonal和他的助手在Cengkareng的苏哈（Soekarno-Hatta）国际机场被通缉。其余3名来自私人的在Labuhanbatu被逮捕。肃贪会发现了数亿盾的交易证据。据称该交易与当地公共工程及国民住宅部（PUPR）服务的项目有关。

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