Monday, December 4th, 2017 | Posted by

苏北21个直明丁宜乡村遭洪水泛滥成灾

图为苏北 21个直明丁宜（Tebing Tinggi）乡村遭洪水泛滥灾害的民众。

图为苏北 21个直明丁宜（Tebing Tinggi）乡村遭洪水泛滥灾害的民众。

 

【棉兰安达拉网】周六（122日），苏北 21个直明丁宜（Tebing Tinggi）乡村遭洪水泛滥灾害， 根 据印尼国家抗灾机构（BNPB）公关及信息中心主任 Sutopo Purwo Nugroho在电话中 表示，苏北遭洪水泛滥灾害的21个直明丁宜乡村是 Pabatu县、Padang Merbau县、Tualang县、Lubuk Raya县、 Lubuk Baru县、Persiakan县、Bandar Utama县、Badak Bejuang县、Tebing Tinggi Lama县、Sri Padang县、Karya Jaya县、Tanjung Marulak县。

Sutopo Purwo Nugroho认为，苏北21个直明丁宜乡村遭遇水 灾的理由， 其中在Simalungun 镇区和Pematang Siantar区上游连续 几天断断续续下雨 ，当日 Padang河和Bahilang河的水量相当大，致使周围的直明丁宜乡村民受洪水泛滥成灾。 不过印尼国家抗灾机构记录，苏北21个直明丁宜乡村的 5985家庭户口有21080民众遭到洪水泛滥。

直明丁宜乡村区域减灾机构（BPBD）和相关机构已建紧急帐篷，并把遭到水灾的民众转移到安全的地方。区域减灾机构提供更多的生活物资，如22000公斤大米、1万个面包、5千包面条和1万快餐饭给予受水灾的民众。据悉，直到周六水灾还继续在直明丁宜 蔓延。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199773

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