Tuesday, November 28th, 2017 | Posted by

苏北省35万公顷重植棕榈园项目
佐科威总统主持启动仪式

周一（11月27日），总统在苏北省为35万公顷重植棕榈园项目主持启动仪式并颁发土地证给农民。

周一（11月27日），总统在苏北省为35万公顷重植棕榈园项目主持启动仪式并颁发土地证给农民。

 

【雅加达安达拉网】我国总统佐科威（Joko Widodo）在苏北省开始重植35万公顷油棕榈种植园。

在苏北省油棕榈种植园面积47万公顷，需要重植的是35万公顷，以上油棕榈种植园数字相当大，并一定需要巨大资金，但是我们必须执行这个计划，要不我们仅看2530年的油棕榈种植园的产量不多。”总统在苏北省Serdang BedagaiDolok Masihul镇如斯说道。

据报道，自从20171013日起，苏北省是第二个省区执行恢复油棕榈种植园，并总统主持苏北省棕榈园重植开幕仪式中如是说道。

此外，我国政府将在苏北省恢复9109公顷油棕榈种植园，9109公顷油棕榈种植园分12个县区，即Serdang BedagaiLangkatLabuhan Batu SelatanLabuhan BatuAsahanBatubaraSimalungunLabuhan Batu UtaraPadan Lawas UtaraPadang LawasDeli SerdangTapanuli Tengah

我国是全世界最大油棕榈种植园的生产国，我国与马来西亚占据世界棕榈油总产量的九成以上。”总统说道。

这意味着我国生产原料包括肥皂、化妆品、植物油、药物等其他油棕榈原料。

我们迄今开始使用生物柴油，包括使用汽车和摩托车方面，因为生物柴油与汽车和摩托车混在一起，不过我们是油棕榈种植园的生产国，我们必须与其他国家领先生产管理。”总统这样表示。

总统认为，以上的生产管理还不算好，需要不断改善和采取较先进的惯例方法。

你们有510100公顷油棕榈种植园吗？但是生产管理必须改善，我们对此事要努力做，怎么保管和种植油棕榈。”总统如是说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199274

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