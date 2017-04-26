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花牌依然络绎不绝

数以千名钟万学-查罗特支持者挤满了雅京特区省府

【雅加达安达拉通讯社4月26日讯】在雅京进行的第二轮雅加达省长和副省长选举和平顺利进行，快速计票结果显示阿尼斯－善帝雅戈（Anies Baswedan－Sandiaga Uno)获胜，现任雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）与副省长查罗特（Djarot Syaiful Hidayat）败选。钟万学也在第一时间，以胸怀大量地向阿尼斯－善帝雅戈祝贺，阿尼斯也赞赏钟万学-查罗特在领导雅京特区所取得卓越成绩，双方展现君子之争的高度雅量，真所谓胜不骄败不馁的良好典范。钟万学与查罗特搭档虽败犹荣。支持钟万学和查罗特的花牌每日几乎络绎不绝，挤满了雅京特区省府周围，雅京特区省府顿然成为艳丽的花城。

根据媒体新闻报道，除了送花牌，感谢钟万学和查罗特领导雅京特区时的卓越政绩和对雅京的巨大贡献，昨日（4月26日）数以千名的雅京和周围城市的各族民众，纷纷来到雅京特区省府感谢这两位领导人，蜂拥而来的民众几乎把省府挤得水泄不通，钟万学也尽量与每位支持者一一握手致谢，依依不舍，场面动人和温馨。

送给钟万学与查罗特的花牌和花圈大部分来自不同的职业，有的个人和村社专门给心目中的领导人。此外，有的花牌上写着 ‘给钟万学和查罗特加油加油’，‘我们永远怀念你们’，‘我们爱护钟万学与查罗特’等勉励的词句。

得知大局已定，钟万学诚挚对支持者、助选团队和所有支持他们的政党表示感谢，也感谢他们在败选后的关怀与勉励。

“我对助选团、政党、支持者致以诚挚的谢意和崇高的敬意。” 钟万学在雅京省府说道。