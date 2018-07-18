Posted by admin

艾尔朗卡拜会美佳娃蒂 讨论2019年总统选举

【Liputan6.新闻网雅加达7月17日讯】周一（7月16日）斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）与从业党中央理事会（DPP Golkar）总主席艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）在雅京中区美佳娃蒂住邸举行会议讨论2019年大选议题。

美佳娃蒂由斗争民主党中央理事会主席布安马哈拉尼(Puan Maharani)陪同。

据PDIP秘书长哈斯多 克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）称，特别会议讨论了各种国家战略议程。此外，对于佐科威的副总统人选，两党将密切配合并将于佐科威深入讨论争取他的意见。

“从业党与斗争民主党在民族主义和国家大方针都拥有同样的爱国主义精神，在追求国家社会经济发展，提升人民的生活水平方面，两党殊途同归完成国家建设的战略目标，都是一致的。”哈斯多周二（7月17日）在雅京的一份声明中如是说。

哈斯多指出，2014年总统选举时，作为PDIP总主席，美佳娃蒂主席获得民众的支持参加总统选举，但是美佳娃蒂选择推举佐科威为总统候选人。