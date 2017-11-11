Saturday, November 11th, 2017 | Posted by

航空学院和国家航天局共同研发
总统命名国产小型飞机为Nurtanio N219

周五（11月10日），佐科威总统在雅京哈林空军机场为国产小型飞机命名为Nurtanio N219。

周五（11月10日），佐科威总统在雅京哈林空军机场为国产小型飞机命名为Nurtanio N219。

 

【雅加达1110日综合媒体报道】周五（1110日），我国总统佐科威在雅京哈林空军机场为国产小型飞机举行命名仪式，将总部设在万隆的国营公司PT Dirgantara Indonesia研发生产的小型飞机命名为Nurtanio N219，作为纪念我国已故Pringgoadisuryo空军谥号少将，为国家无怨无悔作出巨大牺牲和贡献的杰出空军爱国者。总统在致词中如斯阐述我国这位空军战士。

总统接着说， Nurtanio把一生宝贵生命都奉献给国家航天事业。 他在一次飞机试飞中不幸殉职。

除了第一夫人伊莉雅娜，陪同总统出席这项命名仪式的还有国务秘书部长普拉蒂克诺，交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 ，国营企业部长莉妮苏玛尔诺，科技与高等教育部长穆罕默德纳西尔（Muhammad Nasir）和总统府幕僚长德登玛汝基等嘉宾，包括一群小学生。
在回答传媒提问有关N219飞机项目的未来发展时，佐科威总统充满信心地表示，飞机项目研发过程已经完成，下一个过程就是商业化的重要环节。 总统说，“我们必须生产能符合市场的要求，拓展至全球各地的商业市场，使我国的航空业能够继续成长茁壮。”

我国交通部航空运输局局长阿古斯桑托索（Agus Santoso），周五（10日在雅京表示，我国正在与墨西哥政府商议，因为墨西哥政府对我国生产的飞机有浓厚的兴趣，希望能向我国购买。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197986

Posted by on Nov 11 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added