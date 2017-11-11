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航空学院和国家航天局共同研发

总统命名国产小型飞机为Nurtanio N219

【雅加达11月10日综合媒体报道】周五（11月10日），我国总统佐科威在雅京哈林空军机场为国产小型飞机举行命名仪式，将总部设在万隆的国营公司PT Dirgantara Indonesia研发生产的小型飞机命名为Nurtanio N219，作为纪念我国已故Pringgoadisuryo空军谥号少将，为国家无怨无悔作出巨大牺牲和贡献的杰出空军爱国者。总统在致词中如斯阐述我国这位空军战士。

总统接着说， Nurtanio把一生宝贵生命都奉献给国家航天事业。 他在一次飞机试飞中不幸殉职。

除了第一夫人伊莉雅娜，陪同总统出席这项命名仪式的还有国务秘书部长普拉蒂克诺，交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 ，国营企业部长莉妮苏玛尔诺，科技与高等教育部长穆罕默德纳西尔（Muhammad Nasir）和总统府幕僚长德登玛汝基等嘉宾，包括一群小学生。

在回答传媒提问有关N219飞机项目的未来发展时，佐科威总统充满信心地表示，飞机项目研发过程已经完成，下一个过程就是商业化的重要环节。 总统说，“我们必须生产能符合市场的要求，拓展至全球各地的商业市场，使我国的航空业能够继续成长茁壮。”

我国交通部航空运输局局长阿古斯桑托索（Agus Santoso），周五（10日在雅京表示，我国正在与墨西哥政府商议，因为墨西哥政府对我国生产的飞机有浓厚的兴趣，希望能向我国购买。