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航空公司禁止乘客在飞机上 使用锂离子充电器

【雅加达罗盘网】我国航空公司宣布2018年第15号的法令有关乘客在飞机上使用锂离子充电器的规定法令，不过以上的规定法令自3月9日起，在每个航空公司已实行。鹰航公关资深经理伊科善（Ikhsan Rosan）对记者表示，以上的规定法令根据在我国的航空安全标准化和政策。

伊科善表示，根据我国航空对锂离子充电器的规定报告，乘客在飞机上使用锂离子充电器最高容量是5伏特每小时不能超过100瓦特。若有乘客在飞机上携带超过100瓦特的话，乘客应该赶紧汇报并必须获航空公司工作人员的允许。此外，乘客在飞机上仅携带两个锂离子充电器。

狮子航空集团公关资深经理Rama Ditya Handoko确定，我们已通过通知单告诉乘客对以上的规定，属于语音通知和传单。据报道，乘客不能在机舱携带锂离子充电器，不过锂离子充电器仅用在乘客的手机上使用，并禁止带入机舱。

交通部航空交通总署长阿古斯（Agus Santoso）称说，其实我们禁止乘客在飞机上使用锂离子充电器，因此，我们对此事严厉禁止。众所周知，中国乘客在飞机上使用锂离子充电器时，喜出望外的故事是锂离子电池爆炸，不过我们希望以上的事故不要发生在印尼航空。

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