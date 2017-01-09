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致力人类大脑开发 增强孩子学习能力 新加坡著名教育专家黄明烈博士推出“网上智能训练课程”

【本报周孙毅报道】在当代的教育体制下，学习压力山大，作业堆积如山，重负荷导致脑疲乏。相当一部分孩子觉得学习是一件痛苦的事，而极少有人觉得学习是快乐的，此原因很简单，因为许多孩子们尚未掌握好的学习方法，大脑还没有得到训练和开发，孩子们巨大的潜力还没有释放出来！

为了更好地提升孩子们的脑力、提高智力，增强学习能力与激发自信。新加坡儿童教育心理学家黄明烈博士（Dr.Ng Meng Lek Ph.D Psych）近年来特别推出了一套可以为个人量身定做的“网上智能训练课程”（http://drngml.com），协助解决孩子们的苦恼，父母们的忧虑！

黄明烈博士是美国教育心理学家，特殊儿童的专业培训导师，美国智能研究中心合格智能分析、训练及测试师，专注教育的研究工作。黄博士也是新加坡著名的教育家，常被邀请在传媒，教育机构做教育演讲，曾经在新加坡、香港、澳门、中国、美国，以及东南亚多个国家发表教育演讲。受到教育界的同仁广泛的认同欣赏！

他用了20多年的临床经验特别设计了这套可以改变孩子未来的课程，透过教育中心的教学指导，已有效的协助超过1200位一般智商及智商低下的学生接受过这个训练，提高了他们的学习成绩，更重要的同时提高他们的学习兴趣。从孩子的改变，证明这个课程的成效不斐。

“黄明烈网上智能训练课程”的特点：它是一个“智能培训配方”，训练本身并不是测试题，而是一套“健脑操”。训练是完全在网上进行的，用户拿到户口，进去网站，训练就开始了。根据不同的年龄和性别，系统会自动给用户量身定做训练，之后根据用户的每次训练结果，电脑会自动为他准备下一次的训练。

昨日，黄明烈博士在雅加达表示，作为教育工作者的他们，其实非常清楚孩子的学习成绩由多种方面的因素影响。孩子的先天条件如何，学习习惯如何，学习兴趣如何，品格态度如何，这些因素都至关重要。

黄博士认为，影响孩子学习效率的三个主要因素是：（一）生理因素：主要是指孩子的身体健康，各项技能的正常运作，体内激素的平衡等。（二）心里因素：是指孩子的心里是否有安全感，是否感受到爱，是否有正确的自我认识和抗压能力，能否正常社交，自我表达等。（三）智能因素：主要是指大脑的智能能力。比如：你能在多少时间记住，理解和应用一个单词？你能通过语言，正确理解意思或者表达自己的思想吗？你能通过想象能力，推测能力，想象立体几何图形吗？你能听懂语言里的潜台词吗？你能观察入微吗？等等。要想学得轻松，学得好，这三个因素都不可忽视！