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能源与矿物资源部长佐南向总统报告

印尼自由港公司同意释出51%股权给印尼政府

【雅加达点滴新闻网8月21日讯】我国能源与矿物资源部（ESDM）部长伊格纳修斯·佐南（Ignatius Jonan）确定印尼自由港公司（PT.FI）已同意释出51%股权给印尼政府。

众所周知，有关印尼自由港公司的股权转让一直是我国政府和总部位于美国亚利桑那州凤凰城的美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下印尼子公司PT FI，多年来双方已进入谈判的主题，双方你来我往，坚定各自的立场，美方软硬兼施，甚至威胁向国际法庭控告印尼政府。然而，商业谈判，最终还是需要各让一步，寻找互利双赢的解决方式。

周一（21日），佐南在雅加达总统府表示：“关于51％股权转让给印尼政府的问题，自由港公司已同意，印尼政府要求兴建冶炼厂的议题，他们也原则上答应了，但是细节问题尚须进一步安排。”

税收问题仍须继续讨论，这是财政部的权限，财政部长丝莉幕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）将尽快与印尼自由港公司深入讨论有关税收，特别是地方征税这个问题。

上周一 (8月14日)，印尼海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)在雅加达表示，倘若美国自由港麦克默伦铜金矿公司同意出售旗下印尼子公司51%股权给印尼政府，并根据印尼政府的规定在规定的期限内在当地建立冶炼厂（Smelter），该公司可以继续在巴布亚营业至2041年。根据印度尼西亚与美国自由港麦克默伦铜金矿公司签署的合同将于2021年届满，若印尼自由港公司不续约延长合同，合同到期之后，印尼自由港公司必须停止一切开矿活动。