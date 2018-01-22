Monday, January 22nd, 2018 | Posted by

股东特别大会通过
哈利亚迪.苏甘达尼为印尼商报媒体集团董事长

Hariyadi Sukamdani

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【雅加达Bisnis.com新闻网22日讯】周一（122日），Jurnalindo Aksara Grafika (JAG)媒体集团在雅京召开股东特别大会（RUPSLB）。

股东大会上推举印尼企业家协会(Apindo)总主席哈利亚迪.苏甘达尼(Hariyadi Sukamdani)为集团新任董事长，接替家父已故苏甘达尼博士（DR.Sukamdani S Gitosardjono）的职位。

20171221日，苏甘达尼博士在雅京 Sahid Sahirman医院复命归真，享年89岁。中文版“印尼商报”和印尼文版Bisnis Indonesia，同属集团公司，都由苏甘达尼博士所创办。

Bisnis Indonesia 媒体业务集团，于19851214日以PT Jurnalindo Aksara GrafikaJAG）为出版商的旗帜发行Bisnis Indonesia日报。1997919日，在中爪哇梭罗市创办Solo Pos日报。在报业务不断拓展的情况下，Bisnis Indonesia 媒体业务集团，于2000417日，创办中文版“印尼商报”。目前“印尼商报”已发行到全国各大城市，以飧全国广大读者，并获得我国广大华裔工商企业家的喜爱和支持。日前“印尼商报”更成为中资企业和两岸三地商界的主要政商信息来源。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204295

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