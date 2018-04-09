Monday, April 9th, 2018 | Posted by

肖千大使拜会印尼研究技术与高教部长纳西尔

图为肖千大使（左）拜会印尼研究技术与高教部长纳西尔。

图为肖千大使（左）拜会印尼研究技术与高教部长纳西尔。

 

【中国驻印尼大使馆官方网站48日讯】45日，肖千大使拜会印尼研究技术与高教部长纳西尔，双方就中印尼科技创新与高等教育合作交换意见。印尼研究技术与高教部秘书长安农、部长顾问哈里、公共关系与合作局长娜达，使馆科技事务负责人谢成锁等会见时在座。

肖大使说，在习近平主席和佐科总统的亲自推动下，中印尼全面战略伙伴关系取得积极进展。两国政治互信不断增强，经济合作持续推进，人文交流蓬勃发展，特别是科技创新与高等教育合作成果丰硕。

肖大使指出，过去五年中国科技创新取得历史性成就。中共十九大提出，创新是引领发展的第一动力，要坚定实施创新驱动发展战略，强化基础研究、应用技术研究，促进科技成果转化，加快建设创新型国家。

肖大使表示，佐科总统对科技工作十分重视，亲自发布了《印尼制造4.0路线图》，印尼正朝着制造强国目标迈进。中方愿围绕工业4.0等双方共同感兴趣的领域，强化与印尼科技创新和高等教育合作，推动中印尼全面战略伙伴关系不断取得新进展。

纳西尔部长热烈欢迎肖大使履新，积极评价近年来双方科技创新与高等教育合作进展，表示愿不断探索和推动重点领域科技合作，加大两国互派留学生力度，抓好已签署合作协议落实，使合作成果更好惠及两国人民。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211587

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