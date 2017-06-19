Monday, June 19th, 2017 | Posted by

肃贪会PK国会特别委员会
肃贪会拒绝让Miryam S Haryani赴国会出席听证会

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被肃贪会（KPK）列为电 子身份证（eKTP）贪污 大案犯罪嫌疑人之一的 原人民良心党（Hanura） 国会议员蜜尔艳（Miryam S Haryani）。

 

【雅加达TRIBUN新闻网讯】肃贪会（KPK）重申，将不允许原人民良心党（Hanura）国会议员蜜尔艳（Miryam S Haryani）赴国会特别委员会出席听证会。

其实国会特别委员会已经把调查信寄给肃贪会。

周一（6月19日）议程调查肃贪会特别委员会的听证会，是澄清蜜尔艳提交给肃贪会调查委员会的声明。

这位原人民良心党国会议员蜜尔艳（Miryam S Haryani）在接受肃贪会肃贪法庭庭审作证有关电子身份证与被告Irman 和Sugiharto 提供不确实或虚假的供词。

肃贪会发言人费博里斯（Febri  Diansyah）恳请国会利用其权力按照立法。但作为执法机构，肃贪会将永远是服从法律。包括国会调查委员会的响应传唤蜜尔艳。

不是没有道理，肃贪会不允许出席特别委员会的传召，因为囚犯不允许在法律程序以外的地方出现。这是按照1981年8号国家规定的刑事诉讼，拘留一个人是为了侦查，起诉和在法庭审判。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186035

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