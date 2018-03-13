Tuesday, March 13th, 2018 | Posted by

肃贪会2017年年度工作报告
国会议长和总统府幕僚长到访肃贪会

肃贪会主席阿古斯（Agus Rahardjo-前右七、国会议长庞邦.苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 前右八)、警察刑侦局局长阿里国会、第三委员会成员Arteria Dahlan 、Aboe Bakar Alhabsyi等出席肃贪会2017年年度工作报告后一起合影。

肃贪会主席阿古斯（Agus Rahardjo-前右七、国会议长庞邦.苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 前右八)、警察刑侦局局长阿里国会、第三委员会成员Arteria Dahlan 、Aboe Bakar Alhabsyi等出席肃贪会2017年年度工作报告后一起合影。

 

【雅加达Tempo网】总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)退役上将和国会议长庞邦（Bambang Soesatyo）于昨日特别出席肃贪会2017年年度工作报告，除Moeldoko和长庞邦以外，还有国家警察刑事与侦探局局长阿里（Ari Dono Sukmanto）中将亦出席肃贪会每年一度的工作报告。

肃贪会发言人费博里（Febri Diansyah）表示，他们被肃贪会邀请出席肃贪会的工作报告，此工作报告的目的是汇报肃贪会在2017年内的工作报告，不过这是肃贪会的承认邀请我们共同团结。

费博里还说，此肃贪会工作报告以肃贪会聆听各方的意见为主，不过我们给民众对肃贪会的工作报告提出意见和看法的机会，因为我们必须与联盟政党和反对党维持联系，尤其是政府有与肃贪会的联系。

庞邦表示，其实我刚委任国会议长的职位，许多记者评价肃贪会与国会的关系不密切，国会经常反抗肃贪会，说实话，佐科威总统仍然维护肃贪会的存在，因此，我预先与肃贪会恢复关系，原则上，肃贪会的工作表现可嘉，尤其打击贪污腐败的工作任务，不过我依然对肃贪会的工作报告给予意见，这是为肃贪会的未来工作发展。

庞邦认为，其实国会也有打击贪污腐败的工作任务，因此，国会愿意给予肃贪会意见，属于是缺点的工作方面，因为肃贪会是非常信任的机构，并不断加强进行肃贪工作方面。原则上，肃贪会在2017年的工作也有改正的地方，所以我们特别给予肃贪会好的意见。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209030

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