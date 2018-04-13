Friday, April 13th, 2018 | Posted by

肃贪会：继续调查世纪银行贪污案
并不是因为雅京南区地方法院的命令

肃贪会副主席 索特西渡莫朗（Saute Situmorang)。

肃贪会副主席 索特西渡莫朗（Saute Situmorang)。

 

【雅加达REPUBLIKA新闻网412日讯】肃贪会（KPK）副主席 索特西渡莫朗（Saute Situmorang）表示，世纪银行(Bank Century）贪污案件仍继续调查。KPK20174月起安排调查此案。这一安排将任务分配给现有调查员。

 

索特坦言，肃贪会尚未决定处理世纪银行案件的肃贪会调查员的任务分配。

索特阐明，即使没有雅京南区地方法院的审前裁决，肃贪会仍将继续调查世纪银行案件。 “所以，继续调查世纪银行贪污案并不是因为雅京南区地方法院的命令。

雅京南区地方法院已通过印度尼西亚反贪污协会（MAKI）代表Boyamin Saiman就指控世纪银行救助案的贪污案提起的部分预审诉讼。在其决定中，肃贪会需要对世纪银行案件进行调查。

在实施调查案件中确认新的嫌疑人。其中布迪约诺（Boediono)Muliaman D. HadadRaden Pardede在起诉书中代表被告Budi Mulya表示。如果执行调查未完成，肃贪会应将案件移交给警察或检察官办公室。

从雅京中区肃贪法庭审判过程中，将这些案件下放给这两个机构调查和起诉。许多人对裁决感到惊讶，因为裁决在审前听证会上是一件新事物。其中之一是最高法院（MA）。

法律和公共关系主任MA Abdullah表示，世纪银行与单一评委Effendi Mukhtar的初审案件裁决是新的。

原因是预审对象在刑事法典（KUHAP）第77条和宪法法院的裁决中得到了规定。”索特如是说道。

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