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肃贪会逮捕原苏北地方议会议员Musdalifah

【TRIBUN新闻网雅加达8月27日讯】肃贪会（KPK）逮捕了一名原苏北地方议会议员（DPRD）Musdalifah/MDH，因为Musdalifah被涉嫌贪污和滥用职权接受或赠送前苏北省长Gatot Pujo Nugroho。

“肃贪会周日（8月26日）在棉兰逮捕了一名原苏北地方议会议员。” 肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周一（8月27日）在雅京如是说。

当Musdalifah即将被逮捕时与调查员作出抵抗。费博里斯说，嫌疑人Musdalifah已被证明有罪但他不肯与肃贪会合作。

费博里斯说，Musdalifah至少已被传唤了2次，即8月7日和13日。肃贪会此前曾提醒这位前苏北地方议会议员Musdalifah在这一法律程序中合作。履行调查员传唤是一项法律义务，应由嫌疑人或证人出席。只有法律原因才能接受缺席。

“肃贪会在棉兰皇冠会议中心进行逮捕Musdalifah。逮捕后，嫌疑人直接被带到苏北地方警察局继续调查。昨天早上嫌疑人被遣送到雅加达，我们感谢苏北地方警察协助的这一进程。”费博里斯如是说道。