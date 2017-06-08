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肃贪会追踪被告印尼鹰航前任总经理透过妻子的资金流向

【雅加达罗盘报新闻网讯】肃贪会（KPK）正追踪被告前印尼鹰航航空公司（PT Garuda Indonesia）总经理艾米尔夏．沙达(Emirsyah Satar) 的妻子证人Sandrina Abubakar 的资金流向。

艾米尔夏．沙达被调查有关采购S.A.S空客飞机发动机和英国劳斯莱斯 （Rolls Royce）公司的受贿案。然而，Sandrina未能出席。

“一名证人家庭主妇因为生病也不能出席。” 肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周三（6月7日）在雅京肃贪会大厦如是说道。

调查人员将重新安排调查Sandrina的日期。费博里斯说，调查人员需要Sandrina的见证追查其丈夫亦是印尼鹰航前任总经理贪腐的资金流向。

费博里斯表示，将探索一些证人证言获得的调查信息。

艾米尔夏．沙达已被肃贪会确认为汇钱和资产受贿嫌疑人，其价值预计超过400万美元或520亿盾来自英国劳斯莱斯公司。除了艾米尔夏，肃贪会还确定私企Soetikno Soedarjo为犯罪嫌疑人。Soetikno是康诺特国际私人有限公司（Connaught International ltd.）所有人，据称是担任贿赂中介人。

肃贪会涉嫌艾米尔夏在2005年至2014年期间采购印尼鹰航空中巴士劳斯莱斯引擎的受贿嫌疑人。因为艾米尔夏作为印尼鹰航的供应商。