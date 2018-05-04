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肃贪会资深侦查员诺菲尔.巴斯瓦丹

本月将重返工作岗位

【雅加达Liputan6.新闻网5月03日讯】去年在雅京北区遭两名不明身份歹徒以硫酸袭的肃贪会（KPK）资深侦查员诺菲尔.巴斯瓦丹（Novel燘aswedan）本月重返肃贪会特别调查主任（Kasatgas）的工作岗位。

“如果医生的建议没有改变，所以允许请假休息将给予一个月直到本月18日为止。之后，如果能够诺菲尔重返肃贪会的工作岗位。”肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周四（5月3日）对记者如是说道。

费博里斯说，诺菲尔昨天出席肃贪会工作人员联合会（WP）会议。诺菲尔作为2016年至2018年肃贪会工作人员联合会主席的任期已经结束。

之前，费博里斯说，左眼的状况已经痊愈。目前，诺菲尔还需要在家中接受护理治疗。而右眼，条件仍然相同，并不那么好，但预计病情比较稳定。

据费博里斯介绍，目前诺菲尔必须使用眼镜。因为诺菲尔的左眼已能够阅读字体大小的书籍。

“医生给予诺菲尔一个月的休息假期，我们会看到诺菲尔的病情进展情况，是否还需要休息或是否能够进行在肃贪会担任调查员。”费博里斯解释说。

众所周知，肃贪会资深侦查员诺菲尔巴斯瓦丹于去年4月11日在雅京北区椰风新城的住家附近作晨运时遭两名不明身份歹徒以硫酸袭击致使他双眼受重伤，至今还是扑朔迷离，无从查核。