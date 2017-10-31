Tuesday, October 31st, 2017 | Posted by

肃贪会调查雅京特区地方议会副议长Mohamad Taufik

雅京地方议会（DPRD DKI）副议长陶菲克（Mohamad Taufik）

雅京地方议会（DPRD DKI）副议长陶菲克（Mohamad Taufik）

【雅加达Tribun 新闻网1031日讯】周二（1031日）雅京地方议会（DPRD DKI）副议长陶菲克（Mohamad Taufik）接受肃贪会（KPK）的调查。

陶菲克到达肃贪会后没有向大众媒体透露信息，这位雅京特区大印尼行动党地方代表理事会（DPD Gerindra）主席直接进入肃贪会大厦。

陶菲克被嫌疑有关在雅京地方议会地方立法机构（Balegda DPRD DKI）北海岸策略性地区空间规划及地方规划草案（Raperda）讨论的受贿案。

此案件已经令雅京地方议员D委员会前主席穆罕默德山努西（Mohamad Sanusi）即陶菲克的胞弟因涉嫌受贿案件罪名成立而被肃贪法庭判处7年有期徒刑。

上星期，肃贪会还审查了雅京地方秘书Saefullah和与填海造岛工程相关的市政府几名地区组合工作单位（SKPD）领导。

肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）证实了陶菲克已经接受肃贪会的调查。

我们现在还要听取来自多方面的信息，因为之前出现的一些听证会的事实需要作更深入的讨论。” 费博里斯如是说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197080

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