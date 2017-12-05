Tuesday, December 5th, 2017 | Posted by

肃贪会调查员现场查获大量现金
肃贪法庭开始庭审原交通部海事局局长托尼

2017年8月23日，原交通部海事局局长托尼在一场肃贪会（KPK）就地缉犯（OTT）行动中被肃贪会调查员逮捕并拘留在雅京中区燝untur宪兵拘留所。

2017年8月23日，原交通部海事局局长托尼在一场肃贪会（KPK）就地缉犯（OTT）行动中被肃贪会调查员逮捕并拘留在雅京中区燝untur宪兵拘留所。

【雅加达Tribunnews新闻网】周一（124日），Pulau Pisang交通部海事局官员，贪污受贿嫌犯Otto Patriawan出席在肃贪法庭开始庭审原交通部海事局局长托尼（Antoniusonnyudiono）贪污受贿庭审过程中坦承，但是得知肃贪会（KPK）进行突击就地缉犯（OTT）行动时，自己觉得惊慌失措，连自己在银行户口还存着大量存款的提款卡（ATM）都丢掉，希望不要被肃贪会调查员查获。

当我听到肃贪会已开始进行就地缉犯行动时，我觉得非常害怕，惊慌失色，措手不及，因此选择扔掉我的提款卡。” Otto Patriawan在庭审过程中坦承高速肃贪法官。

Otto Patriawan是在肃贪法庭庭审行贿嫌犯PTdhiunaeruktama PTGK）董事Adiputraurniawan 向原交通部海事局局长托尼（Antoniusonnyudiono）行贿而被肃贪会在一场OTT行动中逮捕。

2017823日，托尼在雅京中区燝unungahari街交通部海事局宿舍被捕，肃贪会发现约200亿盾现金。

根据肃贪会，其中存入银行户口的11.74亿盾是托尼从燩TGK 公司董事Adiputraurniawan收到的这笔贿金是与三宝垄Tanjungas码头疏浚工程项目有关。

除了Otto Patriawan。另一名海港运输总局港口和疏浚负责任Mauritz H M Sibarani也承认扔掉PTGK 公司提供给他金额约8800万盾的提款卡。

Otto Patriawan承认，大约20177月，PTGK 公司专员交给他一张里头存有8亿盾存款的提款卡给他。但是他仅花了约2亿盾。

肃贪法庭还将对所有涉嫌贪污受贿的交通部海事局官员继续庭审。

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