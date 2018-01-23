Tuesday, January 23rd, 2018 | Posted by

肃贪会调查原国会议长之妻Deisti Astriani
作为犯罪嫌疑人Fredrich证人

前任国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）之妻Deisti Astriani

前任国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）之妻Deisti Astriani

【雅加达安达拉网】肃贪会传召 前任国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）之妻Deisti Astriani到肃贪会办事处接受侦查阶段，她为辩护律师弗雷德里希（Fredrich Yunadi）证人，并被指控阻挠调查诺凡多的嫌疑人。

昨日肃贪会已对诺凡多之妻Deisti Astriani进行调查。”周一（22/1），肃贪会发言人菲博里（Febri Diansyah）在电话中如此说道。

肃贪会除调查诺凡多之妻Deisti Astriani外，肃贪会计划调查与弗雷德里希有关的三位证人，即Permata Hijau医院总经理Hafil Budianto、一名医生Glen S DundaYunadi and Associates法律律师所成员善迪（Sandi Kurniawan）。

此前报道，肃贪会决定弗雷德里希和一名医生Bimanesh Sutarjo被列为阻挠调查诺凡多的嫌疑人。

肃贪会怀疑弗雷德里希和Bimanesh Sutarjo是幕后操纵者，故意阻挠调查诺凡多的嫌疑人。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204313

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