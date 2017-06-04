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肃贪会要求阿敏赖斯最好在法庭上澄清

勿政治化卫生部医疗设备贪污案

【雅加达RMOL新闻网讯】肃贪会（KPK）检察官指国民使命党（PAN）顾问委员会主席阿敏赖斯（Amien Rais）和 PAN原中央理事会主席 苏特里斯诺·巴黑尔（Soetrisno Bachir）在2005年与被告原卫生部长西蒂·法蒂拉·苏帕莉 (Siti Fadilah Supari) 均分享到购买卫生部购买医疗设备的贪污款。

社会大众阿敏赖斯被指涉嫌卫生部购买医疗设备的贪污案反应不一，支持阿敏赖斯的伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah)青年团认为这是有政府高层在幕后操纵的一齣戏，比如国民使命党（PAN）政客穆斯林阿尤布（Muslim Ayub）无法从政治局势分开肃贪会（KPK）对执法机构的指责。阿尤布评估，肃贪会作为报复那些批评政府的工具。然而。也不少社会民众批评政客和政府官员利欲熏心在我国已经是司空见惯的行为。

对于阿敏赖斯阵营的指控，肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）说，肃贪会秉公行事，作为执法机构，肃贪会不将成为某政党或政府的打击对手的工具。

“我们在听证会上可以公开聆听合法的事实。为谋求特定的政治利益不要把肃贪会的调查工作政治化，阿敏赖斯可以在法庭上澄清，不要在媒体放话，混淆是非，误导民众，捏造公众舆论。”费博里斯周日（6月4日）通过书面对媒体如是说道。

众所周知，西蒂在法院庭审中被判处6年有期徒刑和5亿盾或6个月易科罚金。检察官认为这是2005年至2007年采购医疗设备的正式证据。资金转入阿敏赖斯的帐户是在2007年1月15日，4月13日，5月1日，5月21日和8月13日。一共5次每次1亿盾转账。西蒂否认该流动资金转入阿敏赖斯的账户。