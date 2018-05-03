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肃贪会表示不同意公务员斋戒日使用公务车返乡

【雅加达安达拉网】肃贪会副主席劳德（Laode Muhammad Syarif）表示不赞同有关公务员在斋戒日间使用公务车返乡过年。这也是种滥用职权的行为。

“肃贪会对此问题的态度不会改变，国家公务员必须对此事了解，哪个公共和自己的设施，尤其是公务员车，再说，这辆车是政府的资产，必须用于公务工作上的任务。” 肃贪会副主席劳德于周三如是说道。

劳德认为，若有公务员故意使用公务员车，那就违反政府工作的基本规则，包括腐败的行为。肃贪会成员也不能使用公务车进行家务的事，他们仅能用于办公事，肃贪会车不能在上下班间使用。劳德这样说。

“最可惜的是，发挥公务员效能与官僚改革部部长（MenPAN RB）对此事表示同意。”劳德这样说。

“所有肃贪会职员必须使用亲自车，尤其是在上下班间不允许使用，不过肃贪会车仅用于工作上的事情。”劳德这样说。

此前报道，发挥公务员效能与官僚改革部部长阿斯曼（Asman Abnur）允许公务员在开斋节中使用公务车返乡过年。

“之前，公务员不允许使用公务车返乡过年，但是我今年允许公务员使用公务车，不过主要是公务员没有用政府行政单位的费用。”阿斯曼如是说。

阿斯曼表示，我提醒公务员斋戒日可以使用公务车返乡过年，但是返乡过年的旅途中必须由公务员来负责，譬如是加油和汽车护理的费用。此外，我未决定什么公务车可以使用返乡过年，不过我们对此事正安排。