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肃贪会称短期内不会羁押诺凡多

【雅加达Liputan 6新闻网7月19日讯】我国肃贪会确定短期内不会羁押电子身份证（E-KTP）贪污案嫌犯，国会（DPR）议长瑟迪亚·诺凡多（Setya Novanto）。然而，为了庭审法律程序，肃贪会也不排除未来可能对这位从业党 （Golkar）中央理事会总主席诺凡多拘留。

“肃贪会将根据刑事讼诉法第21号条列羁押诺凡多。”周三（7月19日），肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）在肃贪会办事处说。

费博里斯阐述，迄今为止，肃贪会调查员还专心收集诺凡多涉及身份证贪污案的相关资料，包括传唤与电子身份证有关的证人。

“在调查中，我们传唤证人到肃贪会办事处接受调查，包括嫌犯诺凡多随时到肃贪会接受调查。”费博里斯这样表示。

众所周知，肃贪会已将诺凡多列为电子身份证贪污案的第四位犯罪嫌疑人，肃贪会判定诺凡多在该耗资政府5兆9000亿盾的贪污案件中扮演重要角色，他几乎主导了整个案件的细节。肃贪会认为，诺凡多与嫌犯安迪（Andi Narogong）是整个案件的主谋，他们共同策划并安排这个电子身份证项目的资金流向。

肃贪会指控诺凡多被指违反1999年第2条第1款的法令，被修订2001年第20号的法令提到反贪污刑事法典（KUHP)。