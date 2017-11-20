Posted by admin

肃贪会称根据印尼医生协会结论

诺凡多可接受审查

【雅加达罗盘报新闻网11月20日讯】经过千方百计设法逃避肃贪会（KPK）的调查，周日（19日）晚上，被肃贪会列为电子身份证贪污案嫌犯的我国国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）终于强制被羁押在肃贪会的拘留所，准备接受肃贪会的审查。

近日来，这位从业党（Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多的新闻几乎成为国内主流电子和传统纸媒的大标题，本月15日，肃贪会几位调查员到位于雅京南区的豪宅搜索，但空手而归，因为诺凡多已不在家中，销声匿迹了。

翌日诺凡多法律小组主席Fredrich Yunadi突然公布诺凡多在前往肃贪会总部途中发生车祸，他还栩栩如生的讲述诺凡多乘坐的车子严重损坏，面目全非，诺凡多本人身受重伤并送往医Medika Permata Hijau院急救，让社会大众简直不可思议。之后诺凡多在家属和辩护法律团陪同下转移至雅京RSCM综合医院接受进一步的身体检查。

RSCM医院院长亲自向传媒公布称诺凡多检查结果显示他不需要住院，身体无大碍。印尼医生协会 （IDI)也证实诺凡多可以接受肃贪会的审查，因此根据IDI的验证后，周日（19日）晚上，肃贪会立即将诺凡多证实拘留，准备接受肃贪会审理电子身份证贪污案的法律程序。老谋深算和诡计多端的诺凡多背水一战的挣扎暂时将告一个段落。