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肃贪会称有4名政党干部

还未退还电子身份证贪污案贿赂金

【雅加达TRIBUN新闻网12月4日讯】有关电子身份证（e-KTP）两名被告Irman 和 Sugiharto的起诉书中，肃贪会（KPK）怀疑有许多政党干部贪污受贿电子身份证项目，其中包括4名政党干部如阿里夫（Arif Wibowo）、亚索纳（Yasonna Hamonangan Laoly）、奥利（Olly Dondokambey）和甘扎尔（Ganjar Pranowo）。

在起诉书中，阿里夫收到贿赂金10万8000美元，奥利收到贿赂金1百20万美元，甘扎尔收到52万美元，亚索纳收到8万4000美元。

“这四个受贿人的名字，迄今为止电子身份证案件已经在法庭庭审过程中都没有收到任何有关电子身份证件的退款。” 肃贪会发言人菲博里 (Febri Diansyah)周一（12月4日）通过短信如是说道。

菲博里再次提到政党干部的4个受贿人名字，但他们仍然回答同样的问题，直到现在还没有把贿赂金退还给肃贪会。

在电子身份证受贿者不合作的情况下，菲博里表示不担心，因为他有一个证据制度可以迫使他们不得不把贿赂金退还给肃贪会。

菲博里说：“当然，退还贿赂金包括我们在审判过程中提交的证据”。

据了解，到目前为止，肃贪会在2014年电子身份证预算项目中已经从14个政党，其中包括企业，国会议员和企业家退还了总额2500亿盾的电子身份证贿赂金。这一数字与所谓的国家蒙受损失达2.3兆盾。在这种案件情况下，肃贪会已经逮捕了6名电子身份证犯罪嫌疑人。他们是前朝内政部高层Irman和Sugiharto，从业党（Golkar）国会议员Markus Nari，商人Andi Agustinus别名Andi Narogong，PT Quadra Solution 公司经理Anang Sugiana Sudihardjo以及国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）。