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肃贪会甄选刑事犯罪组组长人选接替赫鲁位置

【雅加达TRIBUN新闻网3月2日讯】赫鲁威纳尔戈（Heru Winarko）警察中将接任国家肃毒局（BNN）局长后，肃贪会（KPK）甄选刑事犯罪组组长人选接替赫鲁位置。“接下来的挑选过程以填补这一空缺。”

肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周五（3月2日）在雅京南区库宁岸肃贪会总部如此说道。费博里斯解释说，选择过程是客观和公开。肃贪会的外部团体将通过顾问进行一些选拔阶段。

“所有被当选的肃贪会领导人都必须包括通过潜在测试，语言测试，能力测试，医学测试和肃贪会领导人的访谈。”费博里斯说。此外，还有选拔参与者的背景调查。 这项测试旨在确保当选的人必须具备适当的背景并符合肃贪会的雇员个性。

这样做是为了尽量减少影响肃贪会未来值班员工的完整性。“这一过程早已在肃贪会中实施，因此当选者将能够以最佳方式工作，并能够对反贪污表现出明确的态度。” 费博里斯说。众所周知，佐科威总统周四（3月1日）在雅京国家宫为赫鲁警察中将主持宣誓就职仪式，接替即将进入退休年龄的国家肃毒局前任局长布迪瓦瑟索（Budi Waseso）警察中将。