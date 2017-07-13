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肃贪会特别调查委员会委员参访雅京警察总部

国家警察副总长称：不会带来混乱的政治局面

【雅加达罗盘报新闻网讯】周三（7月5日）肃贪会特别调查委员会委员访问雅京警察总部。据国家警察副总长夏弗汀（Syafruddin）警察中将说，肃贪会特别调查委员会委员的到来是一个普通的友好访问。

肃贪会特别调查委员会委员访问雅京警察总部的有特别调查委员会主席阿坤（Agun Gunandjar）、Muhammad Misbakhun、Edi Wijaya Kusuma 和Syahroni。

此外，还有JohnKennedy Aziz、Masinton Pasaribu、Hendriyoso Diningrat、 Taufiqulhadi、Bambang Soesatyo、Herman Heri和国会副议长法赫利（Fahri Hamzah）。

“为了不掀起政治混乱。调查委员会和机构是一个国家立法机构而肃贪会方面是贪腐执法领域的一个独立机构，因此为了国家总体利益，肃贪会与国会理应携手合作。”夏弗汀周三（7月12日）在雅京国家会议中心（JCC）如是说道。

夏弗汀要求媒体不要怀疑肃贪会特别调查委员会委员的访问有削弱肃贪会，并称周四（7月6日）肃贪会委员也已经来到警察总部。但是夏弗汀不排除使用国会调查权对肃贪会在会议上提出讨论的可能性。

之前特别委员会调查权要求警方强制传唤原人民良心党国会议员蜜尔艳（Miryam S Haryani）。这是因为肃贪会不允许特别委员会询问蜜尔艳。而蜜尔艳目前被关押在肃贪会。然而，国家警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）已明确拒绝强制传唤蜜尔艳。

到现在为止，警方仍不愿接受请求有关强制传召蜜尔艳。夏弗汀说，警方将讨论有关对特别委员会拒绝。

周三（7月12日）肃贪会特别调查委员会觐见国家警察总长狄托 卡纳维安。

特别调查委员会主席阿坤（Agun Gunandjar）说，他们的到来希望在调查过程中支持特别委员会活动。阿坤周三（7月12日）在雅京警察总部如是说道。