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肃贪会深入调查阿敏赖斯

涉嫌卫生部购买医疗设备贪污案件

【雅加达RMOL新闻网6月2日讯】肃贪会（KPK）深入调查国民使命党（PAN）顾问委员会主席阿敏赖斯（Amin Rais）从被告接受原卫生部长西蒂法蒂拉苏帕莉（Siti Fadilah Supari）2005年卫生部购买医疗设备的贪污款项。

在信函中指控国民使命党总主席被涉嫌接收卫生部购买医疗设备的6亿盾贪污款项。

肃贪会副主席巴萨里亚（Basaria Panjaitan）评估，肃贪会调查人加紧调查此案件受益的其他人。肃贪会调查人也不排除针对涉嫌收益的人，包括深入调查这位原人协（MPR）议长阿敏赖斯所收到的流动资金。

众所周知，在法院庭审中，西蒂被判贪污罪名成立并被判处6年有期徒刑和5亿盾或6个月易科罚金。检察官认为这是2005年至2007年采购医疗设备的正式证据。

虽然阿敏赖斯在国内媒体强力反驳接受贪污资金，他也计划到肃贪会说明讲清楚有关他涉嫌接受贪污赃款的指控，但是有证据显示，在阿敏赖斯的银行帐户有在2007年1月15日，4月13日，5月1日，5月21日和8月13日，共有5次的资金转入，每次以1亿盾金额转入阿敏赖斯转账。

阿敏被涉嫌接收流动资金的指控。有关此事阿敏计划与肃贪会领导层会面并澄清所收到的流动资金。阿敏说，与肃贪会会面将不仅提供信息，他将在印尼举报涉嫌腐败丑闻的两个大人物。