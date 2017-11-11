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肃贪会毫不畏惧 诺凡多律师团的举报

【雅加达CNN Indonesia网】肃贪会副主席沙乌特（Saut Situmorang）强调说，肃贪会毫不畏惧国会议长诺凡多（Setya燦ovanto)律师团的举报，不过该举报已提升到国家警察刑事与侦探局进行侦查。

“人家认为肃贪会因为受到威胁而畏惧决定不继续侦查。我们不怕嫌犯的举报和威胁。”周四（9/10），肃贪会副主席沙乌特在肃贪会办事处这样表示。

沙乌特表示，我们已寄上展开调查通知书有关禁止诺凡多出境的决定书。我认为，我们已按照海关司法人权部的程序和手续，我们不可能偷偷签任何决定书而让人家不知道。另方面，我们也需要肃贪会侦查员的意见。

“没有征得肃贪会主席的同意我绝不能签署决定书，肃贪会成员至少能给予我们意见。”沙乌特说。

这位前情报局成员沙乌特阐述，诺凡多律师团的举报对处理电子身份证贪污案不受任何影响。沙乌特还说，这个电子身份证贪污案导致国家蒙受2兆3000亿盾，至今该案件还继续侦查。

“我们不可能停止侦查这个电子身份证贪污案，我们毫不畏惧诺凡多律师团的举报。”沙乌特说。