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肃贪会正式禁止诺凡多妻子出境

【雅加达CNN印度尼西亚11月23日讯】司法人权部移民总局应肃贪会（KPK）的请求，正式禁止瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）妻子Deisti Astriani Tagor在未来六个月内出境。

“移民总局在11月21日收到了有关正式禁止瑟迪亚 诺凡多妻子Deisti Astriani Tagor出境的公函，Deisti 因为涉嫌电子身份证贪污案还在调查过程中。” 司法人权部移民总局公共关系主任阿贡（Agung Sampurno）如是说道。

肃贪会阐明，国会（DPR）议长诺凡多的妻子禁止出境是为了方便调查涉嫌PT Quadra Solution 总经理Anang Sugiana Sudiharjo/ASS。肃贪会发言人费博里（Febri Diansyah）周四（11月23日）通过短信如是说。

本周一早些时候，Deisti曾被肃贪会调查人员质疑，以此作为Anang的见证人。 Deisti无论是在到达或离开肃贪会对媒体都不动声色沉默寡言没有回答任何问题。除了Deisti之外，还有一些被禁止出境作为Anang 证人的有诺凡多、其妻子Andi Agustinus别名Andi Narogong Inayah和他的弟弟Raden Gede。

肃贪会也禁止了商人Oka Masagung和其妻子Esther Riawaty Hari。 因此，包括Anang 已有10人被肃贪会禁止出境旅游。