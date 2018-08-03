Friday, August 3rd, 2018 | Posted by

肃贪会检察官驳回Mohamad Sanusi复审要求

涉嫌雅京沿海填海造地工程贪污受贿而被法庭判处罪名成立入狱的原雅京地方议员D委员会主席穆罕默德山努西（Mohamad Sanusi)。

涉嫌雅京沿海填海造地工程贪污受贿而被法庭判处罪名成立入狱的原雅京地方议员D委员会主席穆罕默德山努西（Mohamad Sanusi)。

【本报雅京新闻】原雅京地方议员D委员会主席穆罕默德山努西（Mohamad Sanusi）向法院提出复审，被肃贪会检察官拒绝。肃贪会检察官认为山努西涉嫌雅京沿海填海造地工程贪污受贿而被法庭判处罪名后而提出复审要求，但是山努西并没有提出新的证据。

阅读该复审要求信函后，我们认为法官在对山努西庭审过程中没有作出不当的判决，因此法庭驳回囚犯山努西的复审要求。”周三731号，肃贪会检察官在雅京中区法庭回应山努西如是阐述。

首次肃贪会检察官评估，在第一次法庭根据我国法律有贿案的证据判决对山努西曾经是涉嫌雅京沿海填海造地工程贪污受贿具有证据确凿，额总受贿有2亿盾从PT.Agung Podomoro产地产公司前任总经理Ariesman Widjaja通过他的特别助理，该2亿盾是为了方能便利进入下一计划雅京北区战略性区域城市空间规划地方法规草案（RTRKSP）的过程中取得更多的商业利益。众所周知，山努西曾经贪污贿案有45亿盾，该贪污贿是从雅加达国家政府水管里服务的同时原雅京地方议会D委员会。

肃贪会检察官阐述，纵然我们已经获得山努西的复审要求，然而法律具有强大判决评估能力。与此同时肃贪会检察官强调驳回山努西申请复审的信函。

山努西阐述，虽然肃贪会检察官驳回我复审要求，即使如此，我们即将派出专业人士到雅京中区法庭出席作证。

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