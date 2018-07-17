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肃贪会搜查国家电力公司办公室总部

【罗盘报新闻网雅加达7月16日讯】周一（7月16日）肃贪会（KPK） 调查员对位于雅京中区国家电力公司（PLN） 大厦进行搜查。

他们似乎在警察的陪同下进入国家电力公司大厦，他们没有对此活动做出任何回应。 他们直奔电梯。 到目前为止，团队仍然在国家电力公司大厦进行搜索。

肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）未对搜索过程作出正式回应。 此前，肃贪会于周日（7月15日）在雅京中区国家电力公司董事总经理索弗安巴希尔（Sofyan Basir）的住宅进行搜索。

当时，索弗安声称向肃贪会提供了廖岛第一蒸汽发电站装置（PLTU）项目有关的各种信息以及与该项目有关的一些文件。 ” 索弗安周一（7月18日）在雅京加达国家电力公司大厦办公室阅读官方声明时如是说。

索弗安坦承存储了国家电力公司内部文件的副本。 但是，他确保这些文件不是保密的，并且对公众开放。因为索弗安没有足够时间在办公室阅读文件副本。

索弗安说：“经常很多文件需要我签署，包括月度报告，财务报告，现金流量等文件，鉴于时间关系，我都带回家阅读和签署。”

索弗安也确保肃贪会仅查获了有关在第一廖内省建造蒸汽发电站的合同协议的文件。