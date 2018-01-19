Friday, January 19th, 2018 | Posted by

肃贪会提醒2018年地方首长
截止今天必须申报个人财产

图为雅加达肃贪会大厦

图为雅加达肃贪会大厦

 

【雅加达Detik网】肃贪会（KPK）提醒参选的2018年地方首长选举候选人最晚把政府官员财富申报（LHKPN）提交是于今日（19日）。

我再次提醒地方首长选举候选人必须申报个人财产，不过我们仍等待到今日下午5时，已准备10个桌子台服务给予候选人到肃贪会办事处申报个人财产，并候选人可以随时在LHKPN网站申报该财产报告。”周四（18/1），肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）在雅京肃贪会总部如此说道。

据肃贪会发言人费博里斯表示，共有972名地方首长候选人已申报个人财产，此外，有关该财产报告的联系方式，候选人可以直接给肃贪会客户服务打电话或可以在以下的电话号码021-25578396

此前报道，已有972名候选人向肃贪会提交政府官员财富申报，以上的申报者与已报名的1150名候选人还很多，不过我们屡次提醒候选人赶紧申报个人财产。Febri Diansyah这样表示。

此外，肃贪会除提醒地方首长候选人申报个人财产外，肃贪会也提醒选民可以在 kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia网站了解候选人拥有消除腐败行为的承诺。

Febri Diansyah还说，肃贪会呼吁选民在选票中，拥有消除腐败承诺的候选人是最合适的领导人，并也有利于民众未来的生活福利。

Febri Diansyah认为，地方候选人可以学到其他领导人被列为贪污犯罪嫌疑人。

肃贪会正受理78名地方领导人，并有93个贪污洗钱案件，希望每位地方首长候选人能吸取经验，不要进行贪污违法的举措。Febri Diansyah说。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203932

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