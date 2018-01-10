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肃贪会指控一名医生

阻挠调查诺凡多的嫌疑人

【雅加达Detik网讯】有意阻挠调查电子身份证贪污案嫌犯瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）企图，日前肃贪会已决定前辩护律师弗雷德里希（Fredrich Yunadi）和一名医生Bimanesh Sutarjo被列为阻挠嫌疑人。

在雅京南区Permata Hijau发生车祸时，Bimanesh Sutarjo治这位前任国会议长诺凡多受伤，不过诺凡多终于强制被羁押在肃贪会的拘留所。

据报道，弗雷德里希律师Sapriyanto Refa承认有关前辩护律师诺凡多被列为阻挠嫌疑人，并已接受肃贪会的调查通知书（SPDP)。

Sapriyanto表示，肃贪会发出的调查通知书里面有一名医生Bimanesh Sutarjo定为阻挠嫌疑人，他是Permata Hijau医院的一名医生。

Sapriyanto认为，两名阻挠嫌疑人违反21条贪污刑事条例（UU Tipikor）的条列，该条列提到阻挠调查的嫌疑人。

“昨日下午我已接受肃贪会的调查通知书。”Sapriyanto这样表示。

此外，肃贪会发言人Febri Diansyah正式承认对此事的讯息，他们俩有意阻挠调查诺凡多的嫌疑人。