Wednesday, January 10th, 2018 | Posted by

肃贪会指控一名医生
阻挠调查诺凡多的嫌疑人

Bimanesh Sutarjo 医生(右二)

Bimanesh Sutarjo 医生(右二)

 

【雅加达Detik网讯】有意阻挠调查电子身份证贪污案嫌犯瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）企图，日前肃贪会已决定前辩护律师弗雷德里希（Fredrich Yunadi）和一名医生Bimanesh Sutarjo被列为阻挠嫌疑人。

在雅京南区Permata Hijau发生车祸时，Bimanesh Sutarjo治这位前任国会议长诺凡多受伤，不过诺凡多终于强制被羁押在肃贪会的拘留所。

据报道，弗雷德里希律师Sapriyanto Refa承认有关前辩护律师诺凡多被列为阻挠嫌疑人，并已接受肃贪会的调查通知书（SPDP)

Sapriyanto表示，肃贪会发出的调查通知书里面有一名医生Bimanesh Sutarjo定为阻挠嫌疑人，他是Permata Hijau医院的一名医生。

Sapriyanto认为，两名阻挠嫌疑人违反21条贪污刑事条例（UU Tipikor）的条列，该条列提到阻挠调查的嫌疑人。

昨日下午我已接受肃贪会的调查通知书。”Sapriyanto这样表示。

此外，肃贪会发言人Febri Diansyah正式承认对此事的讯息，他们俩有意阻挠调查诺凡多的嫌疑人。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203138

Posted by on Jan 10 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added