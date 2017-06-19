Posted by admin

肃贪会强调根除地方贪污行为不会手软

警告地方政府官员勿重蹈惹班市议长受贿行为覆辙

【雅加达罗盘报新闻网6月18日讯】肃贪会（KPK）一场就地辑犯行动中逮捕东爪哇省惹班（Mojokerto）市地方议长普尔诺莫（Purnomo）等六名贪污受贿行贿犯罪嫌疑人并立即遭到肃贪会的羁押。Purnomo被指接受惹班市地方公共工程与住房部贿金。

普尔诺莫是东爪哇省惹班市斗争民主党（PDIP）地方理事会主席。除了普尔诺莫，来自国民使命党（PAN）的惹班市地方副议长乌玛尔（Umar Faruq）和民族复兴党 （PKB）的惹班市地方副议长阿布都拉（Abdullah Fanani）也涉嫌该贪污案并纷纷被肃贪会列为犯罪嫌疑犯。

上周六（6月17日），肃贪会副主席巴沙丽娅.班查伊丹（Basaria Pandjaitan）在雅京肃贪会总部在一场记者发布会上阐述，以上三名惹班市地方议会领导人是接收惹班市地方公共工程与住房部地方官员Wiwiet Febryanto的贿金并在一场肃贪就地辑犯（OTT）行动中遭到逮捕，肃贪会侦查员也就地查获现金4700万盾的贿金。Wiwiet Febryanto也已被肃贪会列为行贿犯罪嫌疑犯。

据悉，3亿盾贿金是惹班市地方公共工程与住房部地方官员答应给三名惹班市地方议会领导人，总额5亿盾的佣金，而1亿7000万盾是惹班市地方公共工程与住房部地方官员承诺每三个月固定缴纳给三名惹班市地方议会领导人的贿金。

据报道，为了获得惹班市地方议会领导层协助将拨给泗水理工学院（PENS）130亿盾的2017年度预算转移为惹班市地方公共工程与住房部环境规划预算。

肃贪会副主席巴沙丽娅强调，不管数目多少，肃贪会根除地方贪污腐败行为的决心绝对不会手软，因此警告地方政府官员最好不要重蹈惹班市议会受贿行为覆辙。

与此同时，PDIP中央理事会副秘书长巴萨拉 (Ahmad Basarah)在雅京表示，若惹班市地方议长普尔诺莫被肃贪会列为犯罪嫌疑人，PDIP中央党部将立即给予开除普尔诺莫的PDIP党籍的严厉处分。“这是按照PDIP标准操作程序的党章处分任何一位涉嫌贪污腐败不法行为的PDIP党干，这也是对其他PDIP党干的一种警告。” 巴萨拉这样说。

然而，国民使命党和民族复兴党高层目前均三缄其口，不愿意做出任何评估，等候事件的进一步发展。

涉嫌贪污腐败行为受贿的以上三名惹班市地方议会议长副议长及惹班市地方公共工程与住房部地方官员Wiwiet Febryanto将被以违反1999年第31号法令第12或第11条款修改为2001年第20号贪污腐败刑法第55号第1条之1款刑事法典（KUHP）。