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肃贪会建议四名新上任内阁成员申报个人财产

【雅加达Liputan6网】佐科威总统周三（17日）进行第三次内阁改组，委任四位新任部长并在雅京独立宫为新上任部长举行就职典礼。然而，肃贪会（KPK）建议四位新上任内阁成员向肃贪会申报个人财产。

“我们对新人内阁成员表示诚挚的祝贺，不过我们希望消除腐败行为是新任内阁部长关注的一件事。”周三（17/1），肃贪会发言人Febri Diansyah这样表示。

佐科威委任从业党（Golkar）中央理事会秘书长伊德鲁斯牱玛尔哈姆(Idrus Marham)为社会部长，委任国军前总司令穆尔多科(Moeldoko)退役上将为总统府幕僚长，阿古姆（Agum燝umelar）退役上将为总统咨询委员会(Wantimpres)成员，接任已故总统咨询委员会成员哈欣 穆扎迪长老(KH A Hasyim)和尤尤苏迪斯纳（Yuyu Sutisna）空军中将为新任空军参谋长。

肃贪会发言人Febri Diansyah希望，四位新任内阁部长或成员向肃贪会举报个人的财富，这是根据1999年第28号的条列，防止贪污、勾结和裙带关系的行为。

“我呼吁新任内阁部成员必须向肃贪会提交公务员财产申报 (LHKPN) 的财富报告。擣ebri Diansyah说。