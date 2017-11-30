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肃贪会就地缉犯行动

10名占碑省地方高层被现场逮捕

【雅加达Liputan6新闻网11月29日讯】周二（11月28日），肃贪会（KPK）在一场就地缉犯（OTT）行动中逮捕了10名占碑省地方高层，4名在占碑就地逮捕，其余的犯罪嫌疑人都在首都雅京遭逮捕。

周三（29日），肃贪会发言人菲博里(Febri Diansyah)在雅京肃贪会总部向传媒阐述，在占碑代步的4名犯罪嫌疑人已经被羁押到肃贪会拘留所，其余在雅京首都被代步的犯罪嫌疑人也已经被关在肃贪会拘留所。

此前，肃贪会在28日的一场OTT行动中，也查获于10亿盾的贿金。据悉，这是占碑省为了通过2018年地方预算，向占碑省地方议员行贿，要求他们通过2018年占碑省地方预算案。

占碑省省长Zumi Zola之前在地方全体议会发表占碑省2018年地方预算草案，占碑省地方议会于11月27日由地方议长Cornelis Buston主持的全体会议很快就通过了省长提交的预算草案。据悉，遭肃贪会侦查而滞后被羁押的占碑省地方官员受贿有千丝万缕的关系。

据报道，占碑省地方议会通过批准的2018年地方预算草案（RAPBD）为4兆2180亿盾，或比之前提交审议的预算草案增加了9020亿盾。肃贪会目前已深入调查此收贿案。