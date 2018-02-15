Thursday, February 15th, 2018 | Posted by

肃贪会就地缉犯行动
现场逮捕苏横县长和7名犯罪嫌疑人

肃贪会副主席巴沙丽娅.班查伊丹Basaria Pandjaitan （右二）在旁见证由肃贪会调查员在一场缉犯行动中取得的西爪哇省苏橫县长的贪污受贿的证据，现场查获45亿盾的贿金。

肃贪会副主席巴沙丽娅.班查伊丹Basaria Pandjaitan
（右二）在旁见证由肃贪会调查员在一场缉犯行动中取得的西爪哇省苏橫县长的贪污受贿的证据，现场查获45亿盾的贿金。

 

【雅加达罗盘网】肃贪会副主席劳德（Laode M Syarif）证实，在苏横一场就地缉犯（OTT）行动中现场逮捕西爪哇省苏横县（Subang）县长Imas Aryumningsih

的确，在这次缉犯行动中，肃贪会调查员在现场已逮捕了西爪哇苏横市县长Imas Aryumningsih。”周三（14/2），肃贪会副主席劳德在电话中如此说。

另外的新闻根据肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）向媒体表示，肃贪会此次行动中已逮捕8名犯罪嫌疑人，除了苏横县长Imas Aryumningsih，还有其他犯罪嫌疑人是来自企业商人，目前他们正接受肃贪会的深入调查。

肃贪会于昨日晚上逮捕8名犯罪嫌疑人，包括苏横县长Imas Aryumningsih、寄货者和当地的工作人员。”肃贪会发言人Febri Diansyah这样表示。

肃贪会发言人费博里斯表示，8名犯罪嫌疑人被送至肃贪会进行进一步的调查阶段，此外，根据刑事诉讼法令（KUHAP）的法令提到肃贪会有24个小时之内决定8名犯罪嫌疑人的案件身份。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206643

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