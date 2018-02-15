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肃贪会就地缉犯行动

现场逮捕苏横县长和7名犯罪嫌疑人

【雅加达罗盘网】肃贪会副主席劳德（Laode M Syarif）证实，在苏横一场就地缉犯（OTT）行动中现场逮捕西爪哇省苏横县（Subang）县长Imas Aryumningsih。

“的确，在这次缉犯行动中，肃贪会调查员在现场已逮捕了西爪哇苏横市县长Imas Aryumningsih。”周三（14/2），肃贪会副主席劳德在电话中如此说。

另外的新闻根据肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）向媒体表示，肃贪会此次行动中已逮捕8名犯罪嫌疑人，除了苏横县长Imas Aryumningsih，还有其他犯罪嫌疑人是来自企业商人，目前他们正接受肃贪会的深入调查。

“肃贪会于昨日晚上逮捕8名犯罪嫌疑人，包括苏横县长Imas Aryumningsih、寄货者和当地的工作人员。”肃贪会发言人Febri Diansyah这样表示。

肃贪会发言人费博里斯表示，8名犯罪嫌疑人被送至肃贪会进行进一步的调查阶段，此外，根据刑事诉讼法令（KUHAP）的法令提到肃贪会有24个小时之内决定8名犯罪嫌疑人的案件身份。