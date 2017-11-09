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肃贪会审查原内政部长Gamawan Fauzi

作为电子身份证贪污嫌疑人诺凡多证人

【雅加达罗盘报新闻网11月08日讯】肃贪会（KPK）审查前内政部长卡玛宛法乌西（Gamawan Fauzi）作为涉嫌贪污电子身份证（E-KTP）项目案件的证人。他将接受PT Quadra Solution的嫌疑人阿囊（Anang Sugiana Sudiharjo）的调查。

“嫌疑人阿囊被肃贪会调查40分钟。”卡玛宛周三（11月8日）在雅京南区肃贪会大厦被调查后如是说道。

卡玛宛说，在进行审查中，肃贪会调查员提出了两项与阿囊和国会议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）有关的问题。卡玛宛对记者说，他承认不认识也没见过阿囊。

同时，卡玛宛除了在国会（DPR）全体会议期间也未见过诺凡多讨论有关电子身份证项目。

“我说我不认识也从未见过阿囊。我也不知道阿囊的为人。其次是诺凡多先生，我从来没有在全体会议上与诺凡多先生交谈，见面时只有寒暄几句而已。”卡玛宛如是说。

据悉，卡玛宛是其中一名接受贪污电子身份证项目的资金。卡玛宛已经几次被肃贪会调查并曾在法庭作证。

诺凡多之前被肃贪会指定为电子身份证贪污嫌犯。 然而，在预审法律过程中，单一法官Cepi Iskandar判决肃贪会将诺凡多定位嫌疑人无效，从此诺凡多暂时可以喘一口气。肃贪会确认将重新发布调查令，将诺凡多作为犯罪嫌疑人。到目前为止，肃贪会仍在审查与诺凡多案有关的证人。