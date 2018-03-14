Wednesday, March 14th, 2018 | Posted by

肃贪会处理涉嫌贪污受贿的地方首长候选人
卡拉副总统称势不容援

我国副总统卡拉

我国副总统卡拉

【雅加达点滴新闻网313日讯】 我国副总统卡拉回应有关政府冀肃贪会（KPK）暂缓将被指涉嫌贪污受贿的方首长候选人列为犯罪嫌人的请求。卡拉表示，肃贪会必须继续实行就地逮捕（OTT） 行动，将涉嫌贪污受贿的首长候选人列为犯罪嫌疑人。

当然肃贪会必须坚持依法执行肃贪任务，并将被指涉嫌贪污受贿的地方行政首长嫌疑人列为犯罪嫌疑人，刻不容援。”卡拉周二（313日）在雅京副总统办公室如是说道。

卡拉称，政法安统筹部长维兰多关于暂缓的请求实际上与同时地方行政首长选举稳定的事务有关。维兰多和肃贪会之间的意见差异被卡拉称为可以稍后讨论以达到某些结论。

卡拉是回应政法安统筹部长维兰多近日要求肃贪会暂缓对有些涉嫌贪污受贿的地方行政首长候选人列为犯罪嫌犯。

且说请求暂缓，所以我说有两个意见必须达成一致。但现在因为正处于最初的过程中，特别是有关就地逮捕。”卡拉补充说。

无论如何，地方首长候选人已经受到普委会规定的约束。将来，根据卡拉说，政府通过政法安统筹部可以与肃贪会讨论并取得共识。

这个规则当然是在普委会（KPU），这是政府在肃贪会之间讨论的问题，最困难的还是就地逮捕问题。”卡拉说。

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