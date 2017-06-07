Wednesday, June 7th, 2017 | Posted by

肃贪会在一场就地缉犯行动中
逮捕6名泗水地方政府官员

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周一（6月5日）肃贪会已密封并进行搜查东爪哇地方议会（DPRD） B委员会主席Mochmad Basuki 的东爪哇办公室，东爪哇警察防暴机动部队人员严阵以待。

 

【雅加达罗盘报新闻网讯】周一（6月5日）肃贪会（KPK）在东爪哇泗水一场就地缉犯行动中逮捕6名泗水地方政府官员。周二（6月6日）已逮捕的地方政府官员被遣送至雅京肃贪会办公室。肃贪会发言人费博里斯（Febri  Diansyah）证实了此事。

肃贪会至少逮捕了五名犯罪嫌疑人，即一名东爪哇地方议会（DPRD）B委员会主席、一名东爪哇地方组合工作单位（SKPD）和三名东爪哇地方议会秘书处的成员。

自周一（6月5日）肃贪会已密封爪哇地方议会  B委员会主席Mochmad  Basuki 的办公室。此外，这名大印尼行动党（Gerindra）地方议员Basuki 的住家在泗水Putat Gede Baru  也被肃贪会调查。Basuki 因涉嫌东爪哇SKPD官员的行贿案而被逮捕。

爪哇地方议会B委员会与东爪哇地方组合工作单位官员合作，除其他农业部、食品安全局、农业局、畜牧、林业、渔业和海洋事务、工业和贸易、合作社和中小企业、文化旅游、经济管理和天然资源管理局。

肃贪会具有 1 x 24 小时的限期把在就地缉犯（OTT）行动中逮捕的犯罪嫌疑人列为犯罪嫌犯。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184741

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