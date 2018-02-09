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肃贪会前任主席安达萨利发表声明支持菲尔曼

与苏西洛展开了针锋相对的隔空交战

【雅加达Tribunnews新闻网2月8日讯】因为不满被国会前任议长瑟迪亚诺凡多(Setya Novanto)辩护律师菲尔曼（Firman Wijaya）在电子身份证贪污案肃贪法庭庭审过程中指涉嫌电子身份证贪污巨案，我国第六任总统苏西洛班邦尤多约诺（SBY）决定采取法律程序，前往雅京国家警察刑事与侦探局举报菲尔曼诬蔑诽谤和破坏他的名誉。

这位民主党（PD）民主党中央理事会总主席苏西洛周二（6日）在民主党总部向传媒说，为了自己和家人以及民主党的尊严，亦是为了正义，他将展开个人的圣战，因此他希望获得全体民主党干部和党员给予支持和祷告。

苏西洛说。原民主党干部，证人米尔万阿米（Mirwan Ami）在庭审过程中的供词，指他已向我国第六任总统苏西洛汇报，电子身份证项目存在严重问题，必须予以停止该项目，但是苏西洛听而不闻的建议，坚持继续进行电子身份证项目，想必是菲尔曼预备好的供词，意在破坏他的名誉。

然而，曾经在苏西洛执政时期担任肃贪会（KPK）主席的安达萨利（Antasari Azhar），透过律师Boyamin Saiman发表声明支持菲尔曼。Boyamin还说目前已有十多位律师准备加入菲尔曼辩护律师团，为菲尔曼辩护。

民众记忆犹新，当时肃贪会主席安达萨利被指涉嫌谋杀Putra Rajawali Banjaran公司老板纳斯鲁丁（Nasruddin Zulkarnaen）而被丹格朗地方法院（PN）判处18年监禁徒刑。但是安达萨利始终坚定自己是无辜的政治牺牲品。安达萨利表示，他入狱是因为尊重法庭的判决而不是他能接受法庭对他涉嫌谋杀纳斯鲁丁罪行的指控。

后来，安达萨利获得我国总统佐科威特赦和减刑6年徒刑，从此安达萨利获得自由，佐科威总统甚至还在总统府接见这位前囚犯。

因此，此时此刻，安达萨利透过律师表态支持菲尔曼的信号，是否项庄舞剑，意在与苏西洛展开另一轮的隔空交战。我们不妨拭目以待。